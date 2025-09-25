Скидки
22:00 Мск
Главная Футбол Новости

Директор «Фанкома»: помогать любителям надо, а не топить. Почему юрист молчал раньше?

Директор «Фанкома»: помогать любителям надо, а не топить. Почему юрист молчал раньше?
Аудио-версия:
Комментарии

Константин Толмачёв, директор «Фанкома», высказался об участии дисквалифицированного полузащитника кировской команды Артёма Федчука в матче четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с «Уфой» (1:1, 5:3 пен.).

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
24 сентября 2025, среда. 18:00 МСК
Фанком
Киров
Окончен
1 : 1
5 : 3
Уфа
Уфа
1:0 Шабалин – 59'     1:1 Карпук – 71'    
Удаления: Сичкар – 73' / нет

«Для нас Кубок России — это первый большой шаг в неизвестность. Раньше у нас ни таких матчей, ни организационных вопросов не было. Мы с этим всем столкнулись впервые. Я так понимаю, что этот вопрос поднял юрист Антон Смирнов. Хотел бы спросить: почему он молчал раньше? Если бы он раньше подсказал любителям как человек, который все эти нюансы знает, мы бы не допустили этих ошибок. Я считаю, что футбольные люди должны помогать в каких-то вопросах, тем более — по любителям, а не топить их. Я допускаю, что, обыграй мы другую команду, и эта тема не была бы поднята. Как я понимаю, Смирнов представлял интересы «Чайки» в суде. Возможно, он ведёт юридическое сопровождение и команды «Уфа», — сказал Толмачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

