Директор «Фанкома»: помогать любителям надо, а не топить. Почему юрист молчал раньше?

Константин Толмачёв, директор «Фанкома», высказался об участии дисквалифицированного полузащитника кировской команды Артёма Федчука в матче четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с «Уфой» (1:1, 5:3 пен.).

«Для нас Кубок России — это первый большой шаг в неизвестность. Раньше у нас ни таких матчей, ни организационных вопросов не было. Мы с этим всем столкнулись впервые. Я так понимаю, что этот вопрос поднял юрист Антон Смирнов. Хотел бы спросить: почему он молчал раньше? Если бы он раньше подсказал любителям как человек, который все эти нюансы знает, мы бы не допустили этих ошибок. Я считаю, что футбольные люди должны помогать в каких-то вопросах, тем более — по любителям, а не топить их. Я допускаю, что, обыграй мы другую команду, и эта тема не была бы поднята. Как я понимаю, Смирнов представлял интересы «Чайки» в суде. Возможно, он ведёт юридическое сопровождение и команды «Уфа», — сказал Толмачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.