Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Астон Вилла — Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Объявлены судейские назначения на матчи 10-го тура РПЛ

Объявлены судейские назначения на матчи 10-го тура РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.

26 сентября (пятница)

«Крылья Советов» – «Динамо» Москва: судья – Виталий Мешков, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Владислав Целовальников; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Лапочкин.

27 сентября (суббота)

«Ахмат» – «Акрон»: судья – Евгений Кукуляк, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Антон Анопа; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Алексей Сухой; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Локомотив» – «Рубин»: судья – Ян Бобровский, помощники судьи – Алексей Стипиди, Адлан Хатуев; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Юрий Баскаков.

«Ростов» – «Краснодар»: судья – Егор Егоров, помощники судьи – Максим Гаврилин, Алексей Ермилов; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Владимир Москалёв; AVAR – Антон Фролов; инспектор – Эдуард Малый.

«Зенит» – «Оренбург»: судья – Инал Танашев, помощники судьи – Андрей Образко, Михаил Иванов; резервный судья – Максим Перезва; VAR – Сергей Цыганок; AVAR – Артём Чистяков; инспектор – Сергей Мацюра.

28 сентября (воскресенье)

ЦСКА – «Балтика»: судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Алексей Лунёв, Варанцо Петросян; резервный судья – Юрий Карпов; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Роман Сафьян; инспектор – Алексей Резников.

«Динамо» Махачкала – «Сочи»: судья – Иван Абросимов, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Егор Болховитин; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Виктор Кулагин.

«Спартак» – «Пари НН»: судья – Рафаэль Шафеев, помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Туркин; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Евгений Буланов; AVAR – Антон Фролов; инспектор – Александр Гончар.

Материалы по теме
Таблица ошибок судей после 9-го тура. VAR больно бьёт по аутсайдерам!
Таблица ошибок судей после 9-го тура. VAR больно бьёт по аутсайдерам!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android