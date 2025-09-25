Объявлены судейские назначения на матчи 10-го тура РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 10-го тура Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026.
26 сентября (пятница)
«Крылья Советов» – «Динамо» Москва: судья – Виталий Мешков, помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Владислав Целовальников; VAR – Василий Казарцев; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Сергей Лапочкин.
27 сентября (суббота)
«Ахмат» – «Акрон»: судья – Евгений Кукуляк, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Антон Анопа; VAR – Павел Шадыханов; AVAR – Алексей Сухой; инспектор – Вячеслав Харламов.
«Локомотив» – «Рубин»: судья – Ян Бобровский, помощники судьи – Алексей Стипиди, Адлан Хатуев; резервный судья – Михаил Черемных; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Вера Опейкина; инспектор – Юрий Баскаков.
«Ростов» – «Краснодар»: судья – Егор Егоров, помощники судьи – Максим Гаврилин, Алексей Ермилов; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Владимир Москалёв; AVAR – Антон Фролов; инспектор – Эдуард Малый.
«Зенит» – «Оренбург»: судья – Инал Танашев, помощники судьи – Андрей Образко, Михаил Иванов; резервный судья – Максим Перезва; VAR – Сергей Цыганок; AVAR – Артём Чистяков; инспектор – Сергей Мацюра.
28 сентября (воскресенье)
ЦСКА – «Балтика»: судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Алексей Лунёв, Варанцо Петросян; резервный судья – Юрий Карпов; VAR – Андрей Фисенко; AVAR – Роман Сафьян; инспектор – Алексей Резников.
«Динамо» Махачкала – «Сочи»: судья – Иван Абросимов, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Егор Болховитин; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Сергей Карасёв; AVAR – Роман Галимов; инспектор – Виктор Кулагин.
«Спартак» – «Пари НН»: судья – Рафаэль Шафеев, помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Туркин; резервный судья – Ранэль Зияков; VAR – Евгений Буланов; AVAR – Антон Фролов; инспектор – Александр Гончар.