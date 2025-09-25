41-летний Сычёв ответил, смог бы он сейчас играть в РПЛ на уровне Соболева из «Зенита»

Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива» и «Марселя» Дмитрий Сычёв, на данный момент занимающий должность президента омского «Иртыша», ответил, смог бы он сейчас играть в Мир РПЛ на уровне форварда «Зенита» Александра Соболева. Ранее 41-летний Сычёв объявил, что готов возобновить профессиональную карьеру футболиста.

– Смогли бы вы сейчас играть в РПЛ на уровне Александра Соболева?

– Провокационный вопрос (смеётся). Нет, конечно. Ну какая РПЛ, ребят? Я не понимаю, почему к Александру такое отношение. Он уже столько голов забил и практически ответил хейтерам делом на критику. Понятно, что он персона эпатажная. Но от этого его игра хуже не становится. Яркая личность. Мне импонирует его игра, — приводит слова Сычёва Metaratings.

Сычёв за свою карьеру выступал за тамбовский и московский «Спартак», «Марсель», московский «Локомотив», минское «Динамо», нижегородскую «Волгу», «Окжетпес», «Локомотив-Казанку» и «Пюник».