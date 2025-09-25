Скидки
Сергей Игнашевич обозначил, что тормозит рост уровня РПЛ

Бывший главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич рассказал, что тормозит рост уровня Мир Российской Премьер-Лиги. По словам Игнашевича, во многом причиной тому являются не лучшего качества легионеры.

«Футбол не стоит на месте, и сегодняшний европейский уровень стал выше по сравнению с тем временем, когда мы там играли. Чего нельзя сказать про наш чемпионат. Сегодня нет у нас хороших, мотивированных легионеров, которые приезжают себя и воспринимают РПЛ как ступеньку для попадания в европейские топ-лиги. Это тормозит рост нашего чемпионата», — приводит слова Игнашевича «ВсеПроСпорт».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На втором месте расположился ЦСКА (18), тройку лидеров замыкает «Балтика» (17). В зоне прямого вылета находятся «Сочи» и «Пари Нижний Новгород», в зоне стыковых матчей — «Акрон» и «Оренбург».

Игнашевич: я перерос ФНЛ и хочу проявить себя в РПЛ, но пока по-прежнему без работы
