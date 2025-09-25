«Челябинск» вырвал победу у «Иркутска» в матче Кубка России, забив на 90+2-й минуте

Завершился матч четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Иркутск» и «Челябинск». Команды играли на стадионе «Труд» в Иркутске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Лапатухиным (Москва). «Челябинск» одержал победу со счётом 3:2.

В составе «Иркутска» отличились Владислав Луташев и Иван Яковлев (с пенальти). За «Челябинск» забитыми мячами отметились Александр Носов (с пенальти), Матвей Урванцев и Александр Чемасов.

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале предыдущего розыгрыша армейцы победили «Ростов» со счётом 0:0, 4:3 пен.