Астон Вилла — Болонья. Прямая трансляция
Иркутск — Челябинск, результат матча 25 сентября 2025, счет 2:3, Кубок России 2025/2026

«Челябинск» вырвал победу у «Иркутска» в матче Кубка России, забив на 90+2-й минуте
Завершился матч четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались «Иркутск» и «Челябинск». Команды играли на стадионе «Труд» в Иркутске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Лапатухиным (Москва). «Челябинск» одержал победу со счётом 3:2.

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
25 сентября 2025, четверг. 14:00 МСК
Иркутск
Иркутск
Окончен
2 : 3
Челябинск
Челябинск
1:0 Луташев – 2'     1:1 Носов – 4'     2:1 Яковлев – 27'     2:2 Урванцев – 56'     2:3 Чемасов – 90+2'    

В составе «Иркутска» отличились Владислав Луташев и Иван Яковлев (с пенальти). За «Челябинск» забитыми мячами отметились Александр Носов (с пенальти), Матвей Урванцев и Александр Чемасов.

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале предыдущего розыгрыша армейцы победили «Ростов» со счётом 0:0, 4:3 пен.

