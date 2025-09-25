Большинство членов исполнительного комитета УЕФА выступают за дисквалификацию Израиля

На следующей неделе Союз европейских футбольных ассоциаций примет решение о возможном отстранении Израиля от международных турниров под своей эгидой. Большинство членов исполнительного комитета УЕФА выступают за дисквалификацию израилитян. Об этом сообщает известное британское онлайн-издание The Times.

Отмечается, что те, кто выступает за отстранение Израиля, указывают на то, что России запретили участвовать в европейских соревнованиях с момента начала специальной военной операции на Украине в конце февраля 2022 года.

Ранее сообщалось, что некоторые европейские клубы напрямую обратились в УЕФА с просьбой не сводить их с израильскими командами в еврокубках.