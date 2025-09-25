Непомнящий: досадно, что игроки уровня Смолова заканчивают так рано

Известный отечественный специалист Валерий Непомнящий отреагировал на выступления нападающего Фёдора Смолова за медийный клуб «БроукБойз» в Фонбет Кубке России.

«Это же интересно. Медийность нужна и Фёдору в том числе. Мне кажется, он абсолютно медийный человек и использовал такой момент. Против этого ничего не имею, наоборот, Смолов популяризирует футбол в каком-то смысле и тем более медийный футбол. Точно знаю, что Фёдор должен был ещё поиграть в РПЛ. Мне досадно, что игроки такого класса и уровня заканчивают так рано», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.