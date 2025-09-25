Защитник ЦСКА Круговой пожаловался на резкое похолодание

Защитник ПФК ЦСКА Данил Круговой пожаловался на резкое похолодание. Он опубликовал фотографии, на которых игроки армейской команды тренируются в утеплённой экипировке и перчатках.

«Сезон шапок и перчаток объявляется открытым. Морозно, но, как бы сказали эксперты в комментариях: «Они профессионалы, это их работа, пусть терпят». Греемся футболом и работаем», — написал Круговой в своём телеграм-канале, прикрепив фотографии с тренировки.

Напомним, ПФК ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Отставание от лидирующего «Краснодара» — всего одно очко.