Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Астон Вилла — Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник ЦСКА Круговой пожаловался на резкое похолодание

Защитник ЦСКА Круговой пожаловался на резкое похолодание
Комментарии

Защитник ПФК ЦСКА Данил Круговой пожаловался на резкое похолодание. Он опубликовал фотографии, на которых игроки армейской команды тренируются в утеплённой экипировке и перчатках.

«Сезон шапок и перчаток объявляется открытым. Морозно, но, как бы сказали эксперты в комментариях: «Они профессионалы, это их работа, пусть терпят». Греемся футболом и работаем», — написал Круговой в своём телеграм-канале, прикрепив фотографии с тренировки.

Напомним, ПФК ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Отставание от лидирующего «Краснодара» — всего одно очко.

Материалы по теме
Гончаренко: надо отметить работу Челестини в ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android