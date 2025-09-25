Скидки
Луис Энрике ответил, борется ли «Зенит» за чемпионский титул в РПЛ

Бразильский вингер санкт-петербургского «Зенита» Луис Энрике ответил на вопрос, сражаются ли сине-бело-голубые за победу в Мир Российской Премьер-Лиге по итогам нынешнего сезона.

«Зенит» борется за чемпионство? Да-да, мы настраиваемся только на хороший результат. В матче с «Краснодаром» сыграли хорошо, надеюсь, что и в других матчах чемпионата будем показывать такую же игру», — приводит слова Энрике ТАСС.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На втором месте расположился ЦСКА (18), тройку лидеров замыкает «Балтика» (17). «Зенит» — пятый (16).

