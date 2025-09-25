Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 25 сентября, состоится матч четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретятся московский «Амкал» и красноярский «Енисей». Команды будут играть на стадионе «​Зоркий» в Красногорске. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Данилом Набокой (Краснодар). Начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Амкал»: Швагирев, Потапов, Левшук, Оленченко, Кавтарадзе, Папикян, Кузин, Маврин, Осипов, Имаев, Ежков.

«Енисей»: Антипин, Гилязетдинов, Гюрджан, Эмерсон, Масловский, Надольский, Погосов, Чуканов, Батырев, Окладников, Радкович.

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале предыдущего розыгрыша армейцы победили «Ростов» со счётом 0:0, 4:3 пен.