Амкал — Енисей: стартовые составы команд на матч Кубка России, 25 сентября 2025

«Амкал» — «Енисей»: стартовые составы команд на матч Кубка России
Сегодня, 25 сентября, состоится матч четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретятся московский «Амкал» и красноярский «Енисей». Команды будут играть на стадионе «​Зоркий» в Красногорске. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Данилом Набокой (Краснодар). Начало игры — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
25 сентября 2025, четверг. 17:00 МСК
Амкал
Не начался
Енисей
Красноярск
Стартовые составы команд:

«Амкал»: Швагирев, Потапов, Левшук, Оленченко, Кавтарадзе, Папикян, Кузин, Маврин, Осипов, Имаев, Ежков.

«Енисей»: Антипин, Гилязетдинов, Гюрджан, Эмерсон, Масловский, Надольский, Погосов, Чуканов, Батырев, Окладников, Радкович.

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале предыдущего розыгрыша армейцы победили «Ростов» со счётом 0:0, 4:3 пен.

