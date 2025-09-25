Непомнящий: честь «Рубину» и Рашиду Рахимову, что они пригласили Кузяева

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий отреагировал на новость о переходе полузащитника Далера Кузяева в казанский «Рубин».

«Это интимный момент, когда футболист выбирает клуб. Как он впишется в конструкцию команды, к требованиям. Почему к нам приезжают некоторые иностранцы, которые блистали за границей, а у нас вдруг их не видно и не слышно. Прогнозировать ничего не могу.

То, что Далер хороший игрок, сомнений нет. Честь «Рубину» и Рашиду Рахимову, что они пригласили Кузяева. Не знаю, как будет складываться его судьба. Почему не получилось с ЦСКА? Не знаю», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.