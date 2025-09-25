Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Астон Вилла — Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В РФС заявили, что новый лимит на легионеров может повлиять на развитие футбола в России

В РФС заявили, что новый лимит на легионеров может повлиять на развитие футбола в России
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что новый лимит на легионеров может стать одним из инструментов для придания импульса развитию российского футбола.

«Максимально поддерживаем министерство спорта в его инициативе по приданию нового импульса для того, чтобы наш футбол, прежде всего детско-юношеский, развивался. Лимит — это скорее один из инструментов, с помощью которого можно придать этот импульс, но он не единственный. Мы рассматриваем целую систему мер, и, в зависимости от того, какую эффективность мы хотим получить, нужно будет определяться, лимит ли это, в каком объёме, в каком формате, при каких условиях», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

Ранее министр спорта РФ Дегтярёв поделился информацией о планах по ужесточению лимита, которые постепенно начнут реализовываться со следующего сезона. На текущий момент клубы Мир РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.

Материалы по теме
В РФС оценили первую треть сезона РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android