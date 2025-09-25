В РФС заявили, что новый лимит на легионеров может повлиять на развитие футбола в России

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что новый лимит на легионеров может стать одним из инструментов для придания импульса развитию российского футбола.

«Максимально поддерживаем министерство спорта в его инициативе по приданию нового импульса для того, чтобы наш футбол, прежде всего детско-юношеский, развивался. Лимит — это скорее один из инструментов, с помощью которого можно придать этот импульс, но он не единственный. Мы рассматриваем целую систему мер, и, в зависимости от того, какую эффективность мы хотим получить, нужно будет определяться, лимит ли это, в каком объёме, в каком формате, при каких условиях», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

Ранее министр спорта РФ Дегтярёв поделился информацией о планах по ужесточению лимита, которые постепенно начнут реализовываться со следующего сезона. На текущий момент клубы Мир РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.