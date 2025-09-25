Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Астон Вилла — Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Виталий Кафанов объяснил неудачный старт Валерия Карпина в «Динамо»

Виталий Кафанов объяснил неудачный старт Валерия Карпина в «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о неудачном старте Валерия Карпина на посту главного тренера «Динамо». Ранее Кафанов работал вместе с Карпиным в «Ростове».

— Понимаете, почему такое тяжёлое начало получилось у Валерия Георгиевича в «Динамо»?
— Игрокам московского «Динамо» нужно понять и принять новые требования. Когда в команде идёт перестройка, это всегда связано с потерей очков. Уверен, что «Динамо» находится на стадии прорыва и в ближайшее время мы увидим команду, которая будет всё чаще и чаще побеждать, показывая при этом яркую и результативную игру, — приводит слова Кафанова Legalbet.

Карпин возглавил московское «Динамо» минувшим летом. По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На втором месте расположился ЦСКА (18), тройку лидеров замыкает «Балтика» (17). «Динамо» — восьмое (12).

Материалы по теме
Воспитанник «Спартака» Яковлев: Карпин ориентируется на лучшие испанские команды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android