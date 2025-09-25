Виталий Кафанов объяснил неудачный старт Валерия Карпина в «Динамо»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о неудачном старте Валерия Карпина на посту главного тренера «Динамо». Ранее Кафанов работал вместе с Карпиным в «Ростове».

— Понимаете, почему такое тяжёлое начало получилось у Валерия Георгиевича в «Динамо»?

— Игрокам московского «Динамо» нужно понять и принять новые требования. Когда в команде идёт перестройка, это всегда связано с потерей очков. Уверен, что «Динамо» находится на стадии прорыва и в ближайшее время мы увидим команду, которая будет всё чаще и чаще побеждать, показывая при этом яркую и результативную игру, — приводит слова Кафанова Legalbet.

Карпин возглавил московское «Динамо» минувшим летом. По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На втором месте расположился ЦСКА (18), тройку лидеров замыкает «Балтика» (17). «Динамо» — восьмое (12).