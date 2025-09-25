Угальде оценил свои шансы получить награду лучшему футболисту года КОНКАКАФ

Нападающий «Спартака» и сборной Коста-Рики Манфред Угальде прокомментировал своё попадание в список номинантов на награду лучшему футболисту года КОНКАКАФ. Помимо Угальде, на приз также претендуют Джонатан Дэвид (Канада, «Ювентус»), Эдсон Альварес (Мексика, «Фенербахче»), Рауль Хименес (Мексика, «Фулхэм»), Анхель Сепульведа (Мексика, «Крус Асуль») и Малик Тилльман (США, «Байер»).

«Я очень рад, что попал в шорт-лист. Для меня это большая честь, что мои успехи в «Спартаке» и сборной так высоко оценили. Я думаю, что, будучи игроком РПЛ, можно обращать на себя внимание. Это заметная лига в мире, за ней много кто следит. О шансах на победу сложно сказать, там сильные парни, посмотрим. Главное для меня – это приносить пользу «Спартаку» и сборной Коста-Рики», – приводит слова Угальде «Советский спорт».