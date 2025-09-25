Салиба продлит контракт с «Арсеналом», несмотря на интерес «Реала» — The Athletic

Защитник английского «Арсенала» Вильям Салиба договорился с клубом о новом пятилетнем контракте. Об этом сообщил The Athletic.

Ожидается, что новый контракт 24-летнего игрока будет подписан в ближайшие дни. По информации источника, «Арсенал» начал переговоры с Салиба о продлении контракта в мае, надеясь сохранить его после июня 2027 года, когда истечёт срок действующего соглашения. Салиба был объектом интереса со стороны мадридского «Реала», но в марте заявил, что счастлив в «Арсенале» и хочет выигрывать трофеи с клубом из Лондона.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Вильям Салиба провёл четыре матча. Также на его счету одна игра и одна голевая передача в Кубке английской лиги.