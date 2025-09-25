Нападающий «Спартака» Угальде признался, что чувствует конкуренцию со стороны Заболотного

Костариканский нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде высказался о конкуренции с форвардом красно-белых Антоном Заболотным. В нынешнем сезоне Мир РПЛ Угальде провёл девять матчей и забил два гола. Заболотный, который присоединился к «Спартаку» в летнее трансферное окно, не отличился ни разу в пяти играх российского первенства.

«Я нормально отношусь к тому, что конкуренция за место форварда в стартовом составе в этом сезоне возросла. Я со своей стороны просто стараюсь выкладываться на максимум. Заболотный — отличный форвард. Он нападающий совсем другого типа, нежели я. Но он правда хороший футболист и человек. Рад, что он с нами. Я чувствую конкуренцию с его стороны. Однако это здорово, так мы все становимся лучше», — приводит слова Угальде Legalbet.

После девяти туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 15 очков.