Непомнящий: по своему уровню Тикнизян мог бы играть за сборную Сербии

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий отреагировал на получение защитником Наиром Тикнизяном сербского гражданства. Сейчас футболист выступает за местную «Црвену Звезду».

— Тикнизян получил гражданство Сербии. Смог бы он играть за их сборную, если бы ранее не выступал за сборную Армении?

— Гражданство получают для того, чтобы быть более мобильным в Европе, чтобы не было проблем с визами. Других причин я не вижу. Смог бы Тикнизян играть за сборную Сербии? Тоже непростой вопрос. По своему уровню — думаю, что да», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.