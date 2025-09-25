Скидки
Астон Вилла — Болонья. Прямая трансляция
Футбол Новости

Борис Игнатьев: сильно верю в Осинькина, он нащупал пульс у «Сочи»

Борис Игнатьев: сильно верю в Осинькина, он нащупал пульс у «Сочи»
Комментарии

Известный российский тренер Борис Игнатьев высказался о ситуации «Сочи» в Мир РПЛ. Команду недавно возглавил Игорь Осинькин. Сейчас сочинцы занимают последнее место в чемпионате, набрав всего одно очко за девять туров.

«Тренировал бы сейчас «Сочи» Морено, я бы сказал, что шансов остаться в РПЛ маловато. Уж слишком слабо они были подготовлены, да и эмоциональный фон не тот. Но последний матч с ЦСКА под руководством Игоря Осинькина позволил сделать вывод, что он нащупал пульс команды. «Сочи» по-иному выглядит в игровых моментах, да и новые футболисты появились. Надо подождать, однако мои прогнозы оптимистичны. Я сильно верю в Осинькина», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Футболист «Сочи» Крамарич на русском обратился к судьям матча с ЦСКА после инцидента
