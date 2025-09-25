Скидки
Игнатьев: Станкович заблудился — он не знает, как себя вести и управлять «Спартаком»

Комментарии

Известный российский тренер Борис Игнатьев высказался о ситуации в московском «Спартаке». Он считает, что главный тренер красно-белых Деян Станкович потерял нить управления командой. Игнатьев посоветовал сербскому специалисту пересмотреть свой подход к тренировкам.

«Станкович заблудился, он не знает, как себя вести, что нужно делать и как управлять «Спартаком». Ему надо пересмотреть своё отношение к людям, тренировочному процессу. Наверное, тогда футболисты, за которых заплатили большие деньги, покажут достойный результат», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Спартак» уже год экспериментирует со схемами. Станковичу пора остановиться
