КДК оштрафовал «Спартак» на 50 тысяч рублей за нарушение регламента

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет наказал «Спартак» за то, что клуб не предоставил автобус для футболистов и тренерского штаба «Крыльев Советов».

«Неприезд автобуса к расположению «Крыльев» для доставки на матч. Это нарушение регламента пункт 10.6. За данное нарушение, так как команде пришлось добираться на встречу на такси, «Спартак» оштрафован на 50 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Матч между «Спартаком» и «Крыльями Советов» состоялся 21 сентября и завершился победой красно-белых со счётом 2:1.