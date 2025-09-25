Скидки
Астон Вилла — Болонья. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
КДК оштрафовал тренера ЦСКА на 10 тысяч рублей за выход из техзоны с «Сочи»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что принято решение оштрафовать главного тренера московского ЦСКА Фабио Челестини за выход из технической зоны во время матча 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:1).

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Зиньковский – 39'     1:1 Обляков – 58'     1:2 Обляков – 68'     1:3 Кисляк – 90+6'    

«ЦСКА оштрафован на 10 тысяч, и Челестини оштрафован на 10 тысяч за выход из технической зоны с выходом на поле», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В составе «Сочи» голом отметился Антон Зиньковский. За ЦСКА отличились Иван Обляков (дважды, оба — с пенальти) и Матвей Кисляк.

