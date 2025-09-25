Скидки
Главная Футбол Новости

КДК дисквалифицировал тренера вратарей ЦСКА Крамаренко на два матча (один условно)

КДК дисквалифицировал тренера вратарей ЦСКА Крамаренко на два матча (один условно)
Аудио-версия:
Комментарии

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет дисквалифицировал тренера вратарей ЦСКА Дмитрия Крамаренко на два матча, один из которых – условно. Тренер вратарей армейцев получил красную карточку на 79-й минуте игры Фонбет Кубка России с «Балтикой» (1:1, 9:10 пен.) за высказывание претензий в адрес арбитров.

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
18 сентября 2025, четверг. 18:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
9 : 10
Балтика
Калининград
1:0 Мусаев – 38'     1:1 Степанов – 90+3'    

«В протоколе матча написано — агрессивное поведение на 79-й минуте матча. Он посетил заседание. Пригласили судей, выясняли, в чём была агрессивность.

После просмотра VAR и отмены гола «Балтики» Талалаев аплодировал в сторону скамейки «Балтики». Крамаренко отправился к скамейке «Балтики», где нецензурно выражался. Крамаренко извинился за данный эпизод. Мы приняли решение с учётом всех обстоятельств дела: это его первое нарушение. Дисквалификация на два матча Кубка России: один матч реально, один — условно. Испытательный срок — один год.

Крамаренко переживал за свой поступок. Принёс извинения. Сказал, что в будущем это не повторится», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Гончаренко: надо отметить работу Челестини в ЦСКА
