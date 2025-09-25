КДК дисквалифицировал тренера вратарей ЦСКА Крамаренко на два матча (один условно)

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет дисквалифицировал тренера вратарей ЦСКА Дмитрия Крамаренко на два матча, один из которых – условно. Тренер вратарей армейцев получил красную карточку на 79-й минуте игры Фонбет Кубка России с «Балтикой» (1:1, 9:10 пен.) за высказывание претензий в адрес арбитров.
«В протоколе матча написано — агрессивное поведение на 79-й минуте матча. Он посетил заседание. Пригласили судей, выясняли, в чём была агрессивность.
После просмотра VAR и отмены гола «Балтики» Талалаев аплодировал в сторону скамейки «Балтики». Крамаренко отправился к скамейке «Балтики», где нецензурно выражался. Крамаренко извинился за данный эпизод. Мы приняли решение с учётом всех обстоятельств дела: это его первое нарушение. Дисквалификация на два матча Кубка России: один матч реально, один — условно. Испытательный срок — один год.
Крамаренко переживал за свой поступок. Принёс извинения. Сказал, что в будущем это не повторится», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.