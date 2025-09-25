КДК дисквалифицировал игрока «Сочи» Крамарича на два матча РПЛ

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что принято решение дисквалифицировать нападающего «Сочи» Мартина Крамарича за оскорбление ассистента судьи после матча с московским ЦСКА (1:3).

«После окончания матча «Сочи» — ЦСКА в подтрибунном помещении оскорбил первого помощника арбитра нецензурной бранью. Крамарич был по ВКС. Получили рапорт от помощника судьи. Он сказал, что был мат в отношении судьи. Крамарич подтвердил, что это выражение было. Крамарич дисквалифицирован на два матча РПЛ», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.