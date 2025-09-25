Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Астон Вилла — Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

КДК дисквалифицировал игрока «Сочи» Крамарича на два матча РПЛ

КДК дисквалифицировал игрока «Сочи» Крамарича на два матча РПЛ
Комментарии

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что принято решение дисквалифицировать нападающего «Сочи» Мартина Крамарича за оскорбление ассистента судьи после матча с московским ЦСКА (1:3).

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Зиньковский – 39'     1:1 Обляков – 58'     1:2 Обляков – 68'     1:3 Кисляк – 90+6'    

«После окончания матча «Сочи» — ЦСКА в подтрибунном помещении оскорбил первого помощника арбитра нецензурной бранью. Крамарич был по ВКС. Получили рапорт от помощника судьи. Он сказал, что был мат в отношении судьи. Крамарич подтвердил, что это выражение было. Крамарич дисквалифицирован на два матча РПЛ», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Материалы по теме
ЦСКА «горел» худшей команде РПЛ. Но два «привоза» защитника «Сочи» всё перевернули. Видео
ЦСКА «горел» худшей команде РПЛ. Но два «привоза» защитника «Сочи» всё перевернули. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android