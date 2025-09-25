КДК дисквалифицировал игрока «Сочи» Крамарича на два матча РПЛ
Поделиться
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что принято решение дисквалифицировать нападающего «Сочи» Мартина Крамарича за оскорбление ассистента судьи после матча с московским ЦСКА (1:3).
Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Зиньковский – 39' 1:1 Обляков – 58' 1:2 Обляков – 68' 1:3 Кисляк – 90+6'
«После окончания матча «Сочи» — ЦСКА в подтрибунном помещении оскорбил первого помощника арбитра нецензурной бранью. Крамарич был по ВКС. Получили рапорт от помощника судьи. Он сказал, что был мат в отношении судьи. Крамарич подтвердил, что это выражение было. Крамарич дисквалифицирован на два матча РПЛ», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 сентября 2025
-
16:54
-
16:53
-
16:47
-
16:45
-
16:44
-
16:42
-
16:41
-
16:37
-
16:36
-
16:32
-
16:32
-
16:30
-
16:23
-
16:15
-
16:14
-
16:13
-
16:12
-
16:05
-
16:02
-
15:56
-
15:56
-
15:55
-
15:53
-
15:45
-
15:33
-
15:32
-
15:30
-
15:14
-
15:13
-
14:54
-
14:45
-
14:28
-
14:23
-
14:12
-
14:08