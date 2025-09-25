КДК оштрафовал «Зенит» на 500 тысяч рублей за баннер в адрес министра спорта РФ

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что комитет оштрафовал «Зенит» на 500 тысяч рублей за баннер в адрес министра спорта РФ Михаила Дегтярёва. Болельщики «Зенита» вывесили баннер, адресованный Дегтярёву, во время матча 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Ахматом» (2:1).

«Болельщики на трибуне В секторов 108 и А09 демонстрировали несогласованный баннер. В заседании приняли участие исполнительный директор «Зенита» Погорелов, заместитель директора по безопасности Федотов и юрист клуба. Федотов конкретно рассказал, что проверяли все видеокамеры и системы видеонаблюдения. Рассказал, как пронесли этот банннер. Рассказал, что вычислили двух людей, сшивавших этих баннер. Задержали этих двух людей. Полиция составила протокол. Дела переданы в суд. Эти двое признали свою вину, что они пронесли баннер и сшивали его на стадионе. Ожидается решение.

За публичное демонстрирование зрителями средств наглядной агитации оскорбительного характера оштрафовать «Зенит» на 500 тысяч рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.