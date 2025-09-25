«Зенит» оштрафован на 100 тысяч рублей за скандирование болельщиками ненормативной лексики
Поделиться
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что принято решение оштрафовать «Зенит» за скандирования болельщиков во время матча группового этапа пути РПЛ Фонбет Кубка России с грозненским «Ахматом» (2:1).
Fonbet Кубок России . Группа A. 4-й тур
17 сентября 2025, среда. 20:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ахмат
Грозный
1:0 Соболев – 43' 2:0 Соболев – 59' 2:1 Гандри – 73'
«Зенит» оштрафован на 100 тысяч рублей за то, что болельщики «Зенита» скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения. Это повторялось неоднократно», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
В составе «Зенита» дубль оформил нападающий Александр Соболев. За «Ахмат» забил защитник Надер Гандри.
Комментарии
- 25 сентября 2025
-
16:54
-
16:53
-
16:47
-
16:45
-
16:44
-
16:42
-
16:41
-
16:37
-
16:36
-
16:32
-
16:32
-
16:30
-
16:23
-
16:15
-
16:14
-
16:13
-
16:12
-
16:05
-
16:02
-
15:56
-
15:56
-
15:55
-
15:53
-
15:45
-
15:33
-
15:32
-
15:30
-
15:14
-
15:13
-
14:54
-
14:45
-
14:28
-
14:23
-
14:12
-
14:08