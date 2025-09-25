«Зенит» оштрафован на 100 тысяч рублей за скандирование болельщиками ненормативной лексики

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что принято решение оштрафовать «Зенит» за скандирования болельщиков во время матча группового этапа пути РПЛ Фонбет Кубка России с грозненским «Ахматом» (2:1).

«Зенит» оштрафован на 100 тысяч рублей за то, что болельщики «Зенита» скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения. Это повторялось неоднократно», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В составе «Зенита» дубль оформил нападающий Александр Соболев. За «Ахмат» забил защитник Надер Гандри.