Астон Вилла — Болонья. Прямая трансляция
22:00 Мск
Футбол Новости

Дмитрий Сычёв ответил, кто является главным претендентом на чемпионство в РПЛ

Дмитрий Сычёв ответил, кто является главным претендентом на чемпионство в РПЛ
Бывший нападающий «Спартака», «Локомотива» и «Марселя» Дмитрий Сычёв ответил на вопрос, кто является главным претендентом на чемпионство в Мир Российской Премьер-Лиге.

– Кто главный претендент на чемпионство?
– «Зенит», «Краснодар», «Локомотив», ЦСКА, «Спартак», «Динамо».

– «Динамо» тоже?
– Не думаю, что они сняли эту задачу. Не думаю, что Валерия Георгиевича пригласили ради попадания в тройку или пятёрку. У нас только начало чемпионата. Все теряют очки, плотность в таблице просто сумасшедшая. Две победы – и команда уже рядом с первым местом. Всё только начинается, — приводит слова Сычёва Metaratings.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На втором месте расположился ЦСКА (18), тройку лидеров замыкает «Балтика» (17). В зоне прямого вылета находятся «Сочи» и «Пари Нижний Новгород», в зоне стыковых матчей — «Акрон» и «Оренбург».

