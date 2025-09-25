В КДК высказались о деле участия дисквалифицированного игрока «Фанкома» в матче с «Уфой»

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц высказался о возможном рассмотрении участия дисквалифицированного полузащитника кировской команды Артёма Федчука в матче четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России с «Уфой» (1:1, 5:3 пен.).

«В том случае, если КДК РФС в течение 72 часов получит протест от футбольного клуба «Уфа» либо от РФС, который является организацией, проводящей турнир, то КДК РФС примет к исполнению данный протест и рассмотрит на следующем заседании», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее в «Фанкоме» объяснили, как допустили участие дисквалифицированного игрока в Кубке России.