Легендарный игрок ЦСКА поддержал идею ужесточения лимита на легионеров в РПЛ

Бывший сербский полузащитник ЦСКА Зоран Тошич заявил, что ужесточение лимита на легионеров является лучшим решением на данный момент. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв поделился информацией о планах по ужесточению лимита, которые постепенно начнут реализовываться со следующего сезона. На текущий момент клубы Мир РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.

«Люди, которые отвечают за такие решения, знают все причины, по которым их принимают. Думаю, в настоящий момент это лучший выбор», — приводит слова Тошича «РИА Новости Спорт».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 19 очков. На втором месте расположился ЦСКА (18), тройку лидеров замыкает «Балтика» (17).