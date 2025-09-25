Скидки
Главная Футбол Новости

Bild: Флик хочет, чтобы «Барселона» купила Гирасси, «Боруссия» Д оценивает его в € 100 млн

Bild: Флик хочет, чтобы «Барселона» купила Гирасси, «Боруссия» Д оценивает его в € 100 млн
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик заинтересован в подписании контракта с нападающим дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси, который рассматривается в качестве замены для 37-летнего форварда Роберта Левандовского. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, этот трансфер может обойтись каталонскому клубу примерно в € 100 млн. На текущий момент зарплата 29-летнего футболиста составляет € 9 млн.

При этом президент «Барселоны» Жоан Лапорта «не в восторге» от идеи с покупкой Гирасси, поскольку он предпочитает, чтобы «блауграна» приобрела более известного игрока.

В нынешнем сезоне Гирасси принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

