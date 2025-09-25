Агкацев извинился перед болельщиками «Краснодара» за поведение после поражения от «Зенита»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев извинился перед болельщиками команды за то, что не подошёл поблагодарить их за поддержку после поражения в матче 9-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (0:2).

«Неприятно проигрывать на домашнем стадионе в такой большой встрече. Но, к сожалению, такие матчи бывают, без них в футболе не обойтись. Главное – из них извлекать пользу, проводить объективный анализ, устранять ошибки и становиться сильнее.

Отдельно хочу сказать спасибо самым лучшим болельщикам за огненную атмосферу на стадионе и извиниться за то, что после финального свистка на эмоциях напрямую ушёл в раздевалку, не подойдя к вам и не поблагодарив сразу после игры за поддержку. Выигрываем и проигрываем все вместе.

Впереди южное дерби в Ростове. Уверен, наши болельщики сделают такую же атмосферу, как и на домашних матчах», — написал Агкацев в телеграм-канале.