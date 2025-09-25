Скидки
Астон Вилла — Болонья. Прямая трансляция
22:00 Мск
Агкацев извинился перед болельщиками «Краснодара» за поведение после поражения от «Зенита»

Агкацев извинился перед болельщиками «Краснодара» за поведение после поражения от «Зенита»
Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев извинился перед болельщиками команды за то, что не подошёл поблагодарить их за поддержку после поражения в матче 9-го тура Мир РПЛ с «Зенитом» (0:2).

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 60'     0:2 Энрике – 88'    

«Неприятно проигрывать на домашнем стадионе в такой большой встрече. Но, к сожалению, такие матчи бывают, без них в футболе не обойтись. Главное – из них извлекать пользу, проводить объективный анализ, устранять ошибки и становиться сильнее.

Отдельно хочу сказать спасибо самым лучшим болельщикам за огненную атмосферу на стадионе и извиниться за то, что после финального свистка на эмоциях напрямую ушёл в раздевалку, не подойдя к вам и не поблагодарив сразу после игры за поддержку. Выигрываем и проигрываем все вместе.

Впереди южное дерби в Ростове. Уверен, наши болельщики сделают такую же атмосферу, как и на домашних матчах», — написал Агкацев в телеграм-канале.

