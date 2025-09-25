«Динамо» — лучшая команда 9-го тура РПЛ по ожидаемым голам, «Зенит» — среди худших
Московское «Динамо» стало лучшей командой 9-го тура Мир РПЛ по ожидаемым голам (xG), сообщается в телеграм-канале лиги. В игре с «Оренбургом» (3:1) динамовцы наиграли на 3,22 по показателю xG.
Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Маухуб – 57' 0:2 Осипенко – 85' 0:3 Бабаев – 90+7' 1:3 Савельев – 90+9'
Второй в туре по показателю xG — московский «Спартак», набравший в игре с «Крыльями Советов» (2:1) 2,87 ожидаемого гола.
Среди худших команд 9-го тура по xG — «Балтика», «Крылья Советов» и «Зенит». В игре с «Балтика» — «Ростов» (0:0) калининградцы набрали 0,34 ожидаемого гола. Самарцы в матче со «Спартаком» наиграли на 0,39 xG. «Зенит» в победной встрече с «Краснодаром» (2:0) набрал 0,49 xG, «быки» наиграли на 2,65 ожидаемого гола, но не забили.
