Астон Вилла — Болонья. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Динамо» — лучшая команда 9-го тура РПЛ по ожидаемым голам, «Зенит» — среди худших

Московское «Динамо» стало лучшей командой 9-го тура Мир РПЛ по ожидаемым голам (xG), сообщается в телеграм-канале лиги. В игре с «Оренбургом» (3:1) динамовцы наиграли на 3,22 по показателю xG.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
1 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Маухуб – 57'     0:2 Осипенко – 85'     0:3 Бабаев – 90+7'     1:3 Савельев – 90+9'    

Второй в туре по показателю xG — московский «Спартак», набравший в игре с «Крыльями Советов» (2:1) 2,87 ожидаемого гола.

Среди худших команд 9-го тура по xG — «Балтика», «Крылья Советов» и «Зенит». В игре с «Балтика» — «Ростов» (0:0) калининградцы набрали 0,34 ожидаемого гола. Самарцы в матче со «Спартаком» наиграли на 0,39 xG. «Зенит» в победной встрече с «Краснодаром» (2:0) набрал 0,49 xG, «быки» наиграли на 2,65 ожидаемого гола, но не забили.

Новости. Футбол
Все новости

