Игнатьев: «Спартаку» многого не хватает, чтобы бороться за золото, — сегодня всё печально

Российский тренер Борис Игнатьев высказался о конкуренции московского «Спартака» с ЦСКА, «Краснодаром» и «Зенитом». После девяти туров подопечные Деяна Станковича занимают шестое место в Мир Российской Премьер-Лиге с 15 очками.

«Со «Спартаком» может быть всякое. Ещё в конце в прошлого года мы были хорошо настроены к Станковичу и команде. Всё было не так печально и пессимистично, как сегодня. Не думаю, что они могут занять первое место. У них нет компонентов, чтобы опережать ЦСКА, «Краснодар» и «Зенит», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Краснодар» возглавляет чемпионскую гонку после девяти туров с 19 набранными очками. ЦСКА располагается на второй строчке и имеет в своём активе 18 очков. «Зенит» идёт пятым, у команды 16 очков.