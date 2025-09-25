Скидки
«Ливерпуль» подписал контракт с 17-летним Нгумохой, забившим победный гол «Ньюкаслу»

Английский нападающий Рио Нгумоха подписал первый профессиональный контракт с «Ливерпулем», сообщается на сайте клуба.

Срок соглашения с 17-летним форвардом не уточняется.

Нгумоха перешёл в академию «Ливерпуля» из «Челси» в сентябре 2024 года. Он провёл пять встреч за основную команду «красных». 25 августа в возрасте 16 лет Нгумоха дебютировал в чемпионате Англии в матче с «Ньюкаслом» (3:2), вышел на поле в концовке и забил победный мяч на 90+10-й минуте.

В сезоне-2024/2025 Нгумоа выступал за молодёжные команды «Ливерпуля» разных возрастов.

После пяти туров АПЛ «Ливерпуль» набрал 15 очков и возглавляет таблицу чемпионата.

