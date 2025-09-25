Николай Комличенко назвал свой самый любимый гол в карьере

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко ответил, какой гол для него является самым любимым, а какой — наиболее значимым из тех, что он забивал в Мир РПЛ. В матче 4‑го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Акроном» (1:3) Комличенко забил свой 100-й мяч в профессиональной карьере.

– Выберите свой самый любимый гол (и как он был забит).

– Тяжело вспомнить. В Чехии забивал здорово ударом через себя. Любимый? Хм… Наверное, победный гол в полуфинале Кубка России (15 мая 2025 года) за «Ростов». Благодаря этому мячу мы вышли в финал турнира.

– Вспомните свой самый красивый гол (и как он был забит).

– Снова вспомню чешский период, когда я забил со штрафного. В том же матче я оформил покер и получил вызов в сборную России. Помню, хороший гол получился, кручёным ударом в дальнюю девятку.

– Вспомните свой самый значимый гол в чемпионате России (и почему именно он).

– Тяжело вспомнить. Скажу так, надеюсь, этот гол впереди. И он поможет моей команде выиграть медали или чемпионство. Поэтому я этот гол запомню на долгие годы, — приводит слова Комличенко «Советский спорт».

Российский нападающий выступал в составе чешского «Млада-Болеслав» с 2017 по 2020 год. За этот период принял участие в 74 встречах во всех турнирах, в которых он отметился 46 голами и 14 результативными передачами.

Лучший бомбардир в мировом футболе: