Капитан «Серик Беледиеспор» Кирилл Гоцук прокомментировал свой переход в турецкий клуб

Российский защитник Кирилл Гоцук, перебравшийся в клуб «Серик Беледиеспор» из второго по силе дивизиона Турции, высказался о том, как принимал решение о переходе. Летом текущего года футболист покинул нижегородский «Пари НН» в статусе свободного агента.

«Я бы не сказал, что долго думал. Просто есть такие нюансы, как семья, дети. Всё-таки переезд в другую страну — это немножко уже другая вещь, нежели переезд в другой город в России. И мне не 18 лет, и у меня не один ребёнок, не два, а целых три. Хотя супруга у меня – как декабристка, готова всегда ехать за мной. И не буду скрывать, есть некоторые финансовые запросы, какие-то моменты. Пока всё это уладили, потребовалось, может быть, в районе недели, плюс-минус», — заявил Гоцук в интервью «Матч ТВ».

Для 33-летнего защитника «Серик Беледиеспор» стал первым зарубежным клубом в карьере. Ранее он выступал за «Пари НН», «Крылья Советов», «Авангард», «Металлург» Липецк и «Елец». В текущем сезоне на счету Гоцука семь матчей за новый клуб.

