«Были. От уважаемых, больших людей». Гоцук рассказал о предложениях от клубов РПЛ

Российский защитник Кирилл Гоцук, перебравшийся в клуб «Серик Беледиеспор» из второго по силе дивизиона Турции, ответил, были ли у него предложения от клубов Мир Российской Премьер-Лиги после ухода из нижегородского «Пари НН».

— После «Пари НН» в России конкретных предложений не было?

— Прям вот чтобы конкретно таких, с приставкой супер, которые были бы интересны, не было.

— Но предложения были?

— Были. От уважаемых, больших людей для российского футбола, которых я не буду называть, но к которым я отношусь с теплотой, с большим уважением, была конкретика. Однако на данный момент этот вариант, где я нахожусь сейчас, намного интереснее, — сказал Гоцук в интервью «Матч ТВ».