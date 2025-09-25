Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Астон Вилла — Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Без неё я бы умер». Уэйн Руни рассказал, что жена спасла его от алкоголизма

«Без неё я бы умер». Уэйн Руни рассказал, что жена спасла его от алкоголизма
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», «Эвертона» и сборной Англии Уэйн Руни рассказал, что в начале карьеры жена Колин спасла его от алкогольной зависимости.

«Я выпивал два дня подряд, приходил на тренировку и забивал два гола за выходные. Потом я снова пил два дня. Когда мне было 17, моя супруга Колин поняла, что я немного сошёл с ума. Я любил футбол и тусовки. Она это очень рано заметила и помогла мне контролировать себя. Она спрашивала: «Что ты делаешь?»

Думаю, что без неё я бы умер. Она делает всё для того, чтобы я был лучшим как футболист и как человек. Это может раздражать, но она держит меня на правильном пути уже 20 лет», — сказал Руни в подкасте Рио Фердинанда.

Руни 39 лет, он выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2004 по 2017 год. В составе манкунианцев пять раз выиграл чемпионат Англии, стал победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Материалы по теме
Уэйн Руни признался, что закрывал жену на балконе за флаг «Ливерпуля»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android