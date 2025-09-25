«Без неё я бы умер». Уэйн Руни рассказал, что жена спасла его от алкоголизма

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», «Эвертона» и сборной Англии Уэйн Руни рассказал, что в начале карьеры жена Колин спасла его от алкогольной зависимости.

«Я выпивал два дня подряд, приходил на тренировку и забивал два гола за выходные. Потом я снова пил два дня. Когда мне было 17, моя супруга Колин поняла, что я немного сошёл с ума. Я любил футбол и тусовки. Она это очень рано заметила и помогла мне контролировать себя. Она спрашивала: «Что ты делаешь?»

Думаю, что без неё я бы умер. Она делает всё для того, чтобы я был лучшим как футболист и как человек. Это может раздражать, но она держит меня на правильном пути уже 20 лет», — сказал Руни в подкасте Рио Фердинанда.

Руни 39 лет, он выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2004 по 2017 год. В составе манкунианцев пять раз выиграл чемпионат Англии, стал победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы.