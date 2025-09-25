Скидки
Футбол Новости

Созин: песня «я русский» на игре сборной неуместна. У трети состава другая национальность

Созин: песня «я русский» на игре сборной неуместна. У трети состава другая национальность
Аудио-версия:
Футбольный эксперт Андрей Созин высказался об идее выступления певца Шамана перед матчем сборной России с песней «Я русский».

«Сейчас активно обсуждают идею, что певцу Шаману стоит спеть свою песню «Я русский» перед товарищеским матчем сборной России. Но на футбольной встрече сборной России эта песня просто неуместна. Если посмотрите на состав сборной, то его треть, если не больше, это не русские люди, а россияне, у них другая национальность. И это прекрасно, ведь в этом и суть сборной. Объединять.

Там играют осетины, дагестанцы, татары, чечены, если я кого-то в этом перечислении забыл – я извиняюсь. Главное, что у нас и страна многонациональная, и сборная – такая же. Пускай Дронов поёт свои песни где-то ещё. Что должен чувствовать осетин Агкацев во время этой песни? А Лечи Садулаев? Или сборная России – это не про них?

На матче сборной актуальны объединяющие символы. Флаг, гимн – это общее. Это относится ко всем россиянам, а не только к тем, у кого русская национальность. Так что давайте мы на футболе будем объединять людей, а не разъединять, — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Созин: по зрелищности РПЛ входит в топ-5 чемпионатов Европы

Как сборная России играет при Карпине:

