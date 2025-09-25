Непомнящий: Чалов был хорош в ЦСКА, но на своём уровне не заиграл за рубежом

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о европейской карьере воспитанника ЦСКА Фёдора Чалова. С августа 2024 года российский нападающий выступает за ПАОК в чемпионате Греции.

«Это не спад. На этот вопрос я всегда отвечал так: в советское время был такой игрок, как Заваров, который блистал в чемпионате СССР и был ведущим игроком национальной команды. Его одним из первых пригласили в Италию, в «Ювентус», и вдруг Заваров раз – и пропал. Он был выдающимся игроком уровня Карпина. Кто-то хорошо играл в Европе, а у Заварова не получилось. Опять же, попал не в свою команду.

Федя Чалов был хорош в ЦСКА. Правда, не все сезоны провёл ровно. Когда в составе есть люди, которые могут создавать моменты для Фёдора, он будет завершать их очень здорово. Он игрок-«наконечник». Какие у него требования в ПАОКе? Я не знаю. Нельзя так однобоко оценивать игрока. Он хороший футболист. Просто не повезло, на своём уровне не сыграл. Не знаю, насколько Чалов счастлив за рубежом. Это личное дело каждого человека», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.