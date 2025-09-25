Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Астон Вилла — Болонья. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Непомнящий: Чалов был хорош в ЦСКА, но на своём уровне не заиграл за рубежом

Непомнящий: Чалов был хорош в ЦСКА, но на своём уровне не заиграл за рубежом
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о европейской карьере воспитанника ЦСКА Фёдора Чалова. С августа 2024 года российский нападающий выступает за ПАОК в чемпионате Греции.

«Это не спад. На этот вопрос я всегда отвечал так: в советское время был такой игрок, как Заваров, который блистал в чемпионате СССР и был ведущим игроком национальной команды. Его одним из первых пригласили в Италию, в «Ювентус», и вдруг Заваров раз – и пропал. Он был выдающимся игроком уровня Карпина. Кто-то хорошо играл в Европе, а у Заварова не получилось. Опять же, попал не в свою команду.

Федя Чалов был хорош в ЦСКА. Правда, не все сезоны провёл ровно. Когда в составе есть люди, которые могут создавать моменты для Фёдора, он будет завершать их очень здорово. Он игрок-«наконечник». Какие у него требования в ПАОКе? Я не знаю. Нельзя так однобоко оценивать игрока. Он хороший футболист. Просто не повезло, на своём уровне не сыграл. Не знаю, насколько Чалов счастлив за рубежом. Это личное дело каждого человека», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Чаще всех из россиян в УЕФА отмечали талант Чалова. А кого ещё?
Чаще всех из россиян в УЕФА отмечали талант Чалова. А кого ещё?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android