Комличенко — о 100-м голе в карьере: значимость где-то между «ЗМ» и «Футболистом года»

Нападающий сборной России и «Локомотива» Николай Комличенко поделился мнением о значимости своего 100-го гола в карьере. Футболист забил этот мяч в матче 4‑го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Акроном» (1:3).
– Оцените значимость вхождения в Клуб Григория Федотова по 10-балльной шкале, где 10 – «Золотой мяч», 5 – «Футболист года в России», 1 — MVP матча.
– Значимость очень серьёзная на нашем российском уровне. Наверное, оценка будет 7-8, где-то между «Золотым мячом» и «Футболистом года» (смеётся), — приводит слова Комличенко «Советский спорт».
На текущий момент в 12 встречах нынешнего клубного сезона на счету Комличенко четыре гола и одна голевая передача. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.
Лучший бомбардир в истории России:
- 25 сентября 2025
-
18:23
-
18:16
-
18:15
-
18:13
-
18:10
-
18:04
-
18:00
-
17:55
-
17:51
-
17:42
-
17:41
-
17:35
-
17:34
-
17:33
-
17:29
-
17:20
-
17:18
-
17:11
-
17:05
-
16:54
-
16:53
-
16:47
-
16:45
-
16:44
-
16:42
-
16:41
-
16:37
-
16:36
-
16:32
-
16:32
-
16:30
-
16:23
-
16:15
-
16:14
-
16:13