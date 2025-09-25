Скидки
Астон Вилла — Болонья. Прямая трансляция
22:00 Мск
Комличенко — о 100-м голе в карьере: значимость где-то между «ЗМ» и «Футболистом года»

Нападающий сборной России и «Локомотива» Николай Комличенко поделился мнением о значимости своего 100-го гола в карьере. Футболист забил этот мяч в матче 4‑го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Акроном» (1:3).

Fonbet Кубок России . Группа D. 4-й тур
16 сентября 2025, вторник. 18:45 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Комличенко – 47'     0:2 Комличенко – 49'     1:2 Пестряков – 89'     1:3 Попенков – 90+4'    

– Оцените значимость вхождения в Клуб Григория Федотова по 10-балльной шкале, где 10 – «Золотой мяч», 5 – «Футболист года в России», 1 — MVP матча.
– Значимость очень серьёзная на нашем российском уровне. Наверное, оценка будет 7-8, где-то между «Золотым мячом» и «Футболистом года» (смеётся), — приводит слова Комличенко «Советский спорт».

На текущий момент в 12 встречах нынешнего клубного сезона на счету Комличенко четыре гола и одна голевая передача. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года.

Николай Комличенко назвал свой самый любимый гол в карьере

