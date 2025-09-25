Игнатьев: поражение «Краснодара» от «Зенита» — не конец. «ПСЖ» тоже не всегда выигрывает

Российский тренер Борис Игнатьев высказался о поражении «Краснодара» от «Зенита» (0:2) в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сергей Карасёв.

«Краснодар» не может постоянно выигрывать, как и «ПСЖ» с «Зенитом». Все команды когда-то оступаются. Другое дело, как они поднимают голову после поражений. Не сказал бы, что «Краснодар» в целом уступил «Зениту» по игре. Да, они допустили больше ошибок и не сделали, что делают обычно. Но не стал бы говорить, что это конец, а «Зенит» восстал из пепла и будет двигаться только вперёд. У «Краснодара» есть возможности и ресурсы, чтобы достойно выступать», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

После девяти туров «Краснодар» занимает первое место в РПЛ с 19 очками. «Зенит» набрал 16 очков и располагается на пятой строчке. «ПСЖ» потерпел первое поражение в сезоне, уступив «Марселю» (0:1) в перенесённом матче 5-го тура французской Лиги 1.