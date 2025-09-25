Де ла Фуэнте отреагировал на слова Флика, обвинившего сборную Испании в травме Ямаля

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал слова Ханс-Дитера Флика, возглавляющего «Барселону», который ранее выразил недовольство, что «Фурия Роха» задействовала вингера «блауграны» Ламина Ямаля в сентябрьских матчах национальных команд, несмотря на наличие у него дискомфорта.

«(Улыбается) Сегодня и прямо сейчас я не помню, что говорил Флик, и мне это неинтересно», — приводит слова де ла Фуэнте Sport.es.

После возвращения Ямаля из расположения сборной Испании «Барселона» сделала заявление о наличии у 18-летнего нападающего повреждения в области паха. В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в трёх матчах Ла Лиги, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами.

