Де ла Фуэнте отреагировал на слова Флика, обвинившего сборную Испании в травме Ямаля

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал слова Ханс-Дитера Флика, возглавляющего «Барселону», который ранее выразил недовольство, что «Фурия Роха» задействовала вингера «блауграны» Ламина Ямаля в сентябрьских матчах национальных команд, несмотря на наличие у него дискомфорта.

«(Улыбается) Сегодня и прямо сейчас я не помню, что говорил Флик, и мне это неинтересно», — приводит слова де ла Фуэнте Sport.es.

После возвращения Ямаля из расположения сборной Испании «Барселона» сделала заявление о наличии у 18-летнего нападающего повреждения в области паха. В нынешнем сезоне Ямаль принял участие в трёх матчах Ла Лиги, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами.

Флик: Ямаль не сыграет с «Валенсией». Сборная Испании могла бы лучше заботиться об игроках

Чем уникален Ламин Ямаль:

