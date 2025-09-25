Чернов — о поведении Станковича: уже привык к такому. Это каждую игру происходит

Защитник «Спартака» Никита Чернов, выступающий на правах аренды за «Крылья Советов», ответил на вопрос о своём отношении к поведению главного тренера красно-белых Деяна Станковича в матче 9-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо» (2:2). Сербский специалист отстранён во всех соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза за использование нецензурных и оскорбительных слов в адрес арбитра указанной игры.

— Уже привык к такому. Это каждую игру происходит.

– Что в этот момент чувствуют футболисты? Наверняка вам это передаётся.

– Мне уже не передаётся. Адиев достаточно спокойный, мне с ним комфортно. Ощущаем уверенность. Нужен баланс. Где-то можно напихать и взорваться, когда команде нужен всплеск. Но когда этого много — это вредно. Нужно искать золотую середину, — приводит слова Чернова Sport24.

В нынешнем сезоне Чернов принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.

Как появился «Спартак»: