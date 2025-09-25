Скидки
Астон Вилла — Болонья. Прямая трансляция
Гильерме: может, Сантос хотел быть гражданином РФ. Не стоит осуждать человека за желание

Бывший вратарь сборной России и «Локомотива» Маринато Гильерме высказался о ситуации, возникшей вокруг защитника «Зенита» Дугласа Сантоса. Ранее игрок сине-бело-голубых получил гражданство Российской Федерации и перестал считаться легионером в Мир РПЛ. В нынешнем сентябре Сантос дебютировал за бразильскую национальную команду и вновь стал легионером в РПЛ.

«Я не знаю, какой конкретно интерес был у Дугласа Сантоса, когда он получал паспорт. Может быть, он просто хотел быть гражданином России. Здесь не стоит осуждать человека за его желание. Главное, чтобы футболистам не давали паспорта только ради того, чтобы обходить лимит и не считаться легионерами. Если же у человека есть желание получить российское гражданство, никаких проблем я не вижу», — приводит слова Гильерме Sport24.

Сантос играет за «Зенит» с 2019 года. За этот период защитник принял участие в 228 матчах во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами и 34 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

