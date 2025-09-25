Скидки
Футбол Новости

В Лиссабоне появился мурал с Жозе Моуринью и орлом — символом «Бенфики»

В Лиссабоне появился мурал с Жозе Моуринью и орлом — символом «Бенфики»
Комментарии

В Лиссабоне появился мурал с изображением португальского главного тренера Жозе Моуринью, который с сентября текущего года возглавляет «Бенфику». На граффити португалец изображён с орлом, который является символом его нового клуба.

Фотография мурала была опубликована на странице португальского художника, который и является автором данного изображения, в социальных сетях, с никнеймом Styler.

Фото: страница stylerone90 в соцсетях

Последним местом работы Моуринью оставался турецкий «Фенербахче», который он покинул в августе 2025 года. Ранее специалист тренировал такие клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Челси», мадридский «Реал» и «Интер». В первых двух матчах при Моуринью «Бенфика» победила АВС (3:0) и сыграла вничью с «Риу Аве» (1:1).

Комментарии
