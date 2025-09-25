Альварес прокомментировал информацию о наличии у него конфликта с Симеоне

Нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес отреагировал на информацию о наличии у него конфликта с главным тренером команды Диего Симеоне. Ранее эксперты по чтению губ сообщали, что футболист высказал претензии аргентинскому специалисту после замены на 63-й минуте в матче 5-го тура Ла Лиги с «Мальоркой» (1:1).

«То, как они прочитали по губам, не имеет ничего общего с тем, что я сказал на самом деле. Если честно, я выругался, и он разозлился на меня. Такое происходит всегда в медиа, но всё в порядке. Давайте продолжать совершенствоваться, чтобы не терять очки на этом пути», — приводит слова Альвареса Goal.

В нынешнем сезоне Альварес принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

