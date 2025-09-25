«Амкал» — «Енисей»: медиакоманда сравняла счёт дальним ударом в матче Кубка России

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В эти минуты проходит матч четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России между московским медийным клубом «Амкал» и красноярским «Енисеем». Команды играют на стадионе «​Зоркий» в Красногорске. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Данилом Набокой (Краснодар). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. «Амкал» сравнял счёт — 1:1.

На 77-й минуте гол в составе «Амкала» забил вышедший на замену Алексей Самылин, он отличился после дальнего удара из-за штрафной площади в верхний угол ворот.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал» и РФС. Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале предыдущего розыгрыша армейская команда победила «Ростов» со счётом 0:0, 4:3 пен.