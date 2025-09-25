ФИФА представила маскотов чемпионата мира 2026 года

Международная федерация футбола (ФИФА) на официальном сайте презентовала маскотов грядущего чемпионата мира 2026 года. Соревнование пройдёт на территории трёх стран: США, Канады и Мексики.

Канаду символизирует лось Мэйпл, Мексику — ягуар Зайю, а США — белоголовый орёл Клатч.

Фото: fifa.com

Фото: fifa.com

Фото: fifa.com

На чемпионате мира 2026 года примут участие 48 национальных команд, которые будут разделены на 12 групп по четыре сборной в каждой. В плей-офф мирового первенства выйдут участники, занявшие первые два места, а также восемь лучших команд, расположившихся на третьем месте. Кроме того, на чемпионате мира 2026 года добавится новая стадия — 1/16 финала.

