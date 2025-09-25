«Амкал» — «Енисей»: красноярцы вышли вперёд на 87-й минуте матча Кубка России
В эти минуты проходит матч четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России между московским медийным клубом «Амкал» и красноярским «Енисеем». Команды играют на стадионе «Зоркий» в Красногорске. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Данилом Набокой (Краснодар). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. «Енисей» вышел вперёд в счёте — 2:1.
Fonbet Кубок России . 1/32 финала
25 сентября 2025, четверг. 17:00 МСК
Амкал
Окончен
1 : 2
Енисей
Красноярск
0:1 Погосов – 53' 1:1 Самылин – 78' 1:2 Хашкулов – 87'
Удаления: Сабуа – 90+6' / нет
На 87-й минуте отличился вышедший на замену Астемир Хашкулов, пробив в ближний угол ворот Максима Швагирева.
Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале предыдущего розыгрыша армейская команда победила «Ростов» со счётом 0:0, 4:3 пен.
