«Амкал» — «Енисей»: красноярцы вышли вперёд на 87-й минуте матча Кубка России

В эти минуты проходит матч четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России между московским медийным клубом «Амкал» и красноярским «Енисеем». Команды играют на стадионе «​Зоркий» в Красногорске. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Данилом Набокой (Краснодар). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. «Енисей» вышел вперёд в счёте — 2:1.

На 87-й минуте отличился вышедший на замену Астемир Хашкулов, пробив в ближний угол ворот Максима Швагирева.

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале предыдущего розыгрыша армейская команда победила «Ростов» со счётом 0:0, 4:3 пен.