Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Амкал» проиграл «Енисею» и вылетел из Кубка России, в турнире не осталось медиакоманд

Медийный клуб «Амкал» потерпел поражение от красноярского «Енисея» в матче четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России по футболу. Встреча в Красногорске завершилась со счётом 2:1 в пользу красноярцев.

За «Амкал» сыграл президент Медиалиги Николай Осипов, он провёл на поле 26 минут и получил жёлтую карточку.

На 52-й минуте счёт открыл игрок «Енисея» Артём Погосов, на 77-й минуте после точного дальнего удара отличился игрок «Амкала» Алексей Самылин. На 87-й минуте победный гол красноярской команды забил Астемир Хашкулов.

В концовке игры за вторую жёлтую карточку с поля был удалён Леон Сабуа.

«Амкал» был последним из медийных клубов, продолжавшим участие в Кубке России. Ранее в четвёртом раунде вылетели «БроукБойз», во втором — 2DROTS. Также «Амкал» не смог преодолеть четвёртый раунд Пути регионов и побить рекорд для медийных команд в Кубке России.

Соперником «Енисея» Андрея Тихонова в пятом раунде Пути регионов Кубка России станет клуб любительский клуб «Фанком».

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи одержали победу со счётом 4:3. Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны.