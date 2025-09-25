Скидки
Главная Футбол Новости

Амкал — Енисей, результат матча 25 сентября 2025, счет 1:2, 4-й раунд Пути регионов Кубка России 2025/2026

«Амкал» проиграл «Енисею» и вылетел из Кубка России, в турнире не осталось медиакоманд
Аудио-версия:
Комментарии

Медийный клуб «Амкал» потерпел поражение от красноярского «Енисея» в матче четвёртого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России по футболу. Встреча в Красногорске завершилась со счётом 2:1 в пользу красноярцев.

Fonbet Кубок России . 1/32 финала
25 сентября 2025, четверг. 17:00 МСК
Амкал
Окончен
1 : 2
Енисей
Красноярск
0:1 Погосов – 53'     1:1 Самылин – 78'     1:2 Хашкулов – 87'    
Удаления: Сабуа – 90+6' / нет

За «Амкал» сыграл президент Медиалиги Николай Осипов, он провёл на поле 26 минут и получил жёлтую карточку.

На 52-й минуте счёт открыл игрок «Енисея» Артём Погосов, на 77-й минуте после точного дальнего удара отличился игрок «Амкала» Алексей Самылин. На 87-й минуте победный гол красноярской команды забил Астемир Хашкулов.

В концовке игры за вторую жёлтую карточку с поля был удалён Леон Сабуа.

«Амкал» был последним из медийных клубов, продолжавшим участие в Кубке России. Ранее в четвёртом раунде вылетели «БроукБойз», во втором — 2DROTS. Также «Амкал» не смог преодолеть четвёртый раунд Пути регионов и побить рекорд для медийных команд в Кубке России.

Соперником «Енисея» Андрея Тихонова в пятом раунде Пути регионов Кубка России станет клуб любительский клуб «Фанком».

Действующий обладатель Кубка России — московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью — 0:0. В серии послематчевых пенальти москвичи одержали победу со счётом 4:3. Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны.

